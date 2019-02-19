MLB》洋基名捕波沙達改戴馬林魚帽 基特很期待

馬林魚執行長基特（右）聘請老隊友波沙達（左），擔任特別顧問。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚執行長基特（Derek Jeter）聘請老隊友、洋基傳奇名捕波沙達（Jorge Posada），擔任特別顧問，洋基「四核心」有兩大成員在馬林魚聚首。波沙達目前主要會在小聯盟執教。

生涯五度入選明星賽、擁有4枚冠軍戒的波沙達，最令台灣球迷所知就是曾和台灣投手王建民搭配。波沙達在洋基待了17年，2011年球季結束後退休，就居住在邁阿密。

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根據大聯盟官網報導，身為邁阿密的居民，他和基特是親密好友。波沙達擔任馬林魚的特別顧問後，將會從球員會議到現場指導等各方面，提出的各方面見解和專業知識。基特表示，波沙達會帶來許多價值，「他將為我們球員發展體系增加更多價值。」

「我不會說，這是洋基隊的感覺。」波沙達表示，「我會說這球隊往正確的方向前進。」波沙達大部分時間會待在小聯盟，協助年輕球員成長。

波沙達自2010年以來就一直住在邁阿密，他表示是時候以某種身分重返球場，「我確實想回到比賽。」他說，「我想幫忙，我希望成為這球隊的一員，期待做我想做的事情。」

波沙達（左）擔任馬林魚擔任特別顧問。（美聯社）

波沙達（中）擔任馬林魚擔任特別顧問。（美聯社）

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