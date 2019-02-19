籃球》南山高中籃球隊老教頭郭輝 人生謝幕

郭輝去年90歲生日，校長蔡銘城（左）代表致贈紀念獎座。（資料照）

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣HBL（高中籃球聯賽）常勝軍、新北市南山中學隊的老教頭郭輝，上週五（15日）晚間過世，享年91歲，南山籃球隊為郭輝於49年前一手創立，他在籃球界桃李滿天下，後續治喪事宜將由南山中學籃球校友會負責，將於3月10日在板橋殯儀館舉行告別式，現場將布置成籃球場，以溫馨方式緬懷這位對基層籃球發展有卓越貢獻的前輩。

郭輝在國內籃球界享有盛名，他教過的學生如今有3人是SBL（超級籃球聯賽）總教練、3位助理教練、13位大學籃球教練、2位體育博士、7位HBL教練，徒子徒孫們於去年10月27日為郭輝歡慶90歲生日，歷屆球員校友輪番向他拜壽，讓郭輝很開心。

請繼續往下閱讀...

郭輝（中）為籃球運動奉獻無數歲月與心血。（南山中學提供）

南山高中校長蔡銘城表示，郭輝不但重視學生的球技，也很重視人品與學業，早年球員的素質參差不齊，打球常常打出火氣變成打群架，郭輝要求球員在比賽結束後一定要向對方教練、球員敬禮，如今已在籃壇形成風氣；他最自豪的是，學生在南山籃球隊的陶冶下，品德、球技都有不錯表現。

郭輝一直到過世前都還在關心今年南山高中在HBL8強賽的表現，18日8強戰初賽南山首戰青年，南山隊的教練許時清和青年隊的教練許智超都是郭輝的學生，兩人都換上深色上衣，代表對郭輝老師的追思。

郭輝創立南山籃球隊，對台灣基層籃球貢獻良多。（資料照，記者翁聿煌攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/