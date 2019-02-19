網球》日本第一人！大坂直美奪勞倫斯年度突破獎

大坂直美。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大坂直美過去一年迅速崛起，憑藉2018年的出色表現，拿下「年度最佳突破獎」，成為首位拿下勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）的日本選手。

勞倫斯世界體育獎是全球體壇最具影響力和權威性的大獎之一，獲獎者都由勞倫斯世界體育學會的會員投票，以表彰其年度表現。

請繼續往下閱讀...

大坂直美去年年初世界排名72，突飛猛進的表現有目共睹，除了在印地安泉女網賽奪得生涯首冠，更在美網從偶像小威廉絲（Serena Williams）手中拿走美網后冠，今年澳網又完成「背靠背」奪冠的精彩戲碼，相當不簡單。

大坂直美大幅進步的表現獲得青睞，在摩托車女車手安娜（Ana Carrasco）、滑雪好手戈吉亞（Sofia Goggia）、體操選手英格里格森（ Jakob Ingebrigtsen ）、威廉斯（Brianna Williams）及自行車手湯瑪斯（Geraint Thomas）等眾家好手中脫穎而出，拿下「年度最佳突破獎」。

網球獲獎選手還有拿下最佳男運動員的喬科維奇（Novak Djokovic），另外，最佳女運動員由美國體操名將拜爾斯（Simone Biles）奪得、最佳運動團隊為法國足球國家隊、高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）奪東山再起獎、最佳殘疾運動員獎Henrieta Farkašová、女子單板滑雪選手克羅伊金（Chloe Kim）拿年度極限獎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/