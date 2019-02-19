NBA》AD交易破局 名人堂球星點出問題

A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘球星A.戴維斯（Anthony Davis）原本看似有機會透過交易前進湖人，最後卻破局，對此名人堂球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）認為，A.戴維斯及幕後團隊操作出了很大的問題。

《HoopsHype》報導，賈霸以自己為例，他在1975年從公鹿轉戰湖人前，其實有向球隊提過交易請求，但他並沒有到處宣揚此事，「我希望讓高層閉門談生意，幫我促成一筆好交易，所以我對外閉口不談。」

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相較於賈霸的低調作風，A.戴維斯公開高喊「賣我」外，經紀人保羅（Rich Paul）還到處放話，結果原本可能的交易都告吹，整起事件形同鬧劇一般，A.戴維斯還是得乖乖披鵜鶘球衣續戰到季末。

賈霸說，「如果你私下討論這些事，談交易就會更有效率，但A.戴維斯並不是如此，如果有人願意介入協商，或是道歉，或許就能再重啟談判了。」

賈霸。（資料照，法新社）

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