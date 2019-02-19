籃球》一生只有一次HBL！各校專屬應援TEE場邊熱血吸睛

台北指定店點展開HBL客製化服務。（Nike提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕青春熱血的HBL高中籃球聯賽，男、女甲級8強激戰本週正在和平籃球館及台北體育館如火如荼上演，主打「一生只有一次HBL」的各校專屬應援TEE，場邊也各領風騷格外吸睛，讓即使沒機會上場的各地老少球迷，也能共襄盛舉把心儀隊伍圖案穿上身，展現幕後加油團的強大氣場。

近日 NIKE已於台北信義區、西門町商圈及高雄新崛江等地，打造充滿HBL氛圍的熱血應援店，力邀廣大球迷朋友於賽事期間，共同穿上由全國粉絲票選出來的各校專屬應援TEE，積極進場為支持隊伍打氣，用實際行動展現「一生只有一次HBL」的精神態度，還有機會獲得限量「HBL8強雜誌」。

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此外，台北指定店點也展開HBL客製化服務，球迷可選擇相關系列HBL球隊專屬圖案，包含隊名、吉祥物、隊徽，以及個人化中英文背號，以獨一無二的創意搭配各校風格特色，展現對籃球信念與對HBL球隊的支持。

台北指定店點展開HBL客製化服務。（Nike提供）

台北指定店點展開HBL客製化服務。（Nike提供）

台北指定店點展開HBL客製化服務，球迷可選擇相關系列HBL球隊專屬圖案，包含隊名、吉祥物、隊徽，以及個人化中英文背號。（Nike提供）

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