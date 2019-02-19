HBL》喬神坐鎮穩軍心 光復高中奪隊史8強首勝

光復喬楚瑜今日繳出11分、17籃板及3阻攻。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕光復高中在108學年度HBL高中籃球聯賽，陣中198公分「喬神」喬楚瑜身體恢復迅速，今日繳出11分、17籃板及3阻攻，搭配團隊砍進11顆三分球，光復以78：73氣走南湖高中，奪下隊史8強首勝。

喬楚瑜昨日因飽受諾羅病毒所苦，整個人有氣無力，對高苑工商雖繳出10分、14籃板，但得分進帳皆在上半場，下半場完全難以扮演光復支柱，使得球隊一瀉千里慘敗給高苑工商。

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喬楚瑜昨晚至今日都會吵著肚子餓，也能補充蛋白質或吃漢堡等，身體逐漸恢復，此仗他上陣37分鐘，讓隊友在場上更有安定感，勇於在三分線出手，團隊19次出手、命中11球，命中率57.9％。光復主帥陳定杰認為，喬楚瑜對球隊的攻、守都很重要，在場上更會讓隊友比較安心。

有了喬神坐鎮，主控余維豪繳出16分、3籃板、5助攻及4抄截，林煒淳12分、6籃板與4助攻，徐允城7分、5助攻，李皓暐9分、8籃板與4助攻。

光復余維豪繳出16分、3籃板、5助攻及4抄截。（記者林正堃攝）

南湖陳威豪上籃得分。（記者林正堃攝）

南湖許敬恩進攻時光復徐允城阻擋犯規。（記者林正堃攝）

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