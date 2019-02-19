棒球》桃猿VS.樂天交流賽名單公布 雙方精銳盡出

２０１９強者對決，猿隊和樂天隊精銳盡出。（桃猿隊提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊與東北樂天金鷲隊即將在連假2月28日、3月1日於天母棒球場交手，東北樂天金鷲隊將在「2019強者對決」台日爭霸賽登場對決桃猿，兩大王牌先發岸孝之、則本昂大、內野重砲淺村榮斗、武士隊新人王田中和基以及強力洋打Zelous Wheeler等都會來台，猿隊也將以主力應戰。

Lamigo桃猿隊由總教練洪一中率軍，投手史博威、洪聖欽、林柏佑、黃偉晟、黃子鵬、吳丞哲、陳禹勳、江國謙、賴智垣、張明翔以及葉家淇；捕手林泓育、廖健富、劉時豪；內野手林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、朱育賢、林立、林智平；外野手陽耀勳、藍寅倫、詹智堯、余德龍、鍾承祐、黃敬瑋。

請繼續往下閱讀...

東北樂天金鷲隊由總教練平石洋介領軍，與GM石井一久率領投手岸孝之、則本昂大、松井裕樹、近藤弘樹、森雄大、弓削隼人、宋家豪、濱矢廣大、渡邊佑樹、森原康平、鈴木翔天以及石橋良太；捕手太田光、足立祐一、堀內謙伍；內野手浅村栄斗、渡辺直人、山崎剛、內田靖人、Zelous Wheeler、渡邊佳明、村林一輝；外野手辰己良介、歐可耶瑠偉、田中和基、小鄉裕哉、八百板卓丸以及新加入的洋砲Jabari Blash。

兩場2019強者對決台日爭霸賽在2月28日下午5點、3月1日下午2點開打。全家便利商店FamiPort及FamiTicket熱烈預售中。票價為指定席全票500元、半票400元；自由席全票450元、半票350元；全區皆有身心障礙購票之優惠。115公分以下孩童在家長陪同情況下可免費入場（但不可佔座位）。

樂天強投則本昂大。（資料照，記者林正堃攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/