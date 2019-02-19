棒球》確保亞太區奧運參賽名額 棒協提兩建議

台灣隊拚世界12強賽，搶奧運資格。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕11月開打的世界12強賽預定將產生亞太區1席奧運參賽名額，不過，如果亞太區的台灣、韓國和澳洲都未能進入前6名複賽，這一席如何處理還不確定，棒協已經向國際棒壘總會提出兩項建議，希望確保亞太區的奧運參賽權益。

12強賽亞太區（日本除外）和美洲區排名最高的球隊將取得奧運參賽權，不過，如果亞太區球隊未能進入複賽，國際棒壘總會原本計劃將這1席併入6搶1的最終資格賽，變成6搶2，但是棒協認為屬於亞太區的這1席，不宜變成其它分區也來爭奪，因此另提建議案。

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棒協秘書長林宗成表示，如果亞太區3隊未能進入12強賽複賽，建議案一是另由這3隊進行3搶1的資格賽，其二是6搶2資格賽先保障亞太區3隊1席。

林宗成表示，由於事關奧運參賽權，國際棒壘總會認為要先和國際奧會溝通，因此還不確定要如何處理；不過，林宗成也表示，台灣、韓國和澳洲都未能打進12強賽複賽的機率並不高，提案只是未雨綢繆。

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