富邦盃》黃律維奇兵建功 中平大勝新街

中平國小贏得勝利。（記者劉信德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦盃少棒賽今天開打，埋伏在第8棒的中平國小黃律維奇兵建功，打出2安打、1打點，並由4名投手聯手演出1安打完封，以8:0大勝新街國小，提前在5局結束比賽。

中平總教練李國強表示，黃律維原本不是先發選手，但是過年後發現他的打擊好像突然開竅，選球也變好了，因此幫本來是捕手的黃律維找位置，讓他在外野先發，果然打出2支關鍵的安打。

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中平黃律維。（記者劉信德攝）

黃律維表示，以前大多打成滾地球，經過教練修正打擊動作，現在可以把球打到深遠的外野，而且本來打球太急了，看到球就想揮棒，現在選球比較仔細。

黃律維就喜歡的球員是今年轉戰日本火腿隊的王柏融，他表示，王柏融打擊、守備都很好，雖然王柏融不在了，還是會繼續支持Lamigo桃猿。

中平由黃詣威先發2.1局拿下勝投，和周柏恩（1.2局）、張耀允（0.2局）、黃秉森（0.1局）合力投出完封，只有周柏恩被擊出1支安打。

中平張耀允（中）滑回本壘得分。（記者劉信德攝）

黃律維。（記者劉信德攝）

中平投手黃詣崴。（記者劉信德攝）

中平張澤（左）將盜壘的松祐恩（右）觸殺出局。（記者劉信德攝）

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