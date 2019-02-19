NBA》回憶雪梨奧運 KG：全隊曾打賭100萬美元顏扣姚明

卡特（左）與賈奈特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）曾是2000年雪梨奧運「夢四隊」冠軍成員，近期接受採訪時他也回憶起當年為姚明設下的100萬美元賭注，看誰能在他頭上灌籃，可惜的是最後沒有人能達成。

根據《Yahoo Canada Sports》報導，談到卡特暴扣魏斯（Frederic Weis）的一幕，賈奈特表示：「當我們看到卡特（Vince Carter）飛越魏斯的時候，時間就好像暫停了。但外界其實不知道，我們其實是在姚明身上打賭。」

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「我們賭100萬美元，看誰會成為第一個在姚明頭上灌籃的人。可惜最後都沒有成功，不是他蓋了下來就是我們沒有完成。」

「所以我當下看到那次扣籃後，我想到的第一件事就是，靠！他該不會贏了100萬吧？但後來我回過神，想起來對面那個人不是姚明。我推了卡特一下，他還差點不小心打到我的臉。但我第一時間想到就是，X！你贏你100萬。」

雖然在姚明頭上灌籃的美夢沒有完成，但夢四隊當年仍以72：47大勝中國，最終金牌戰以85：75擊退法國，奪下隊史第12面金牌。

卡特當年隔扣魏斯。（取自網路）

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