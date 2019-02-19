日職》陽岱鋼沖繩悼念台灣戰亡者 「對現在生活表達感謝」

陽岱鋼與丸佳浩前往和平祈念公園。（取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人正在沖繩進行春訓，陽岱鋼與隊友丸佳浩昨日趁休兵日與球團社長石井一夫，一同前往位於糸滿市摩文仁之丘的和平祈念公園，悼念沖繩戰爭中戰歿的18萬居民與軍人。

陽岱鋼也特別到「台灣之塔」獻上慰靈花束，這座塔是旅居沖繩的許光輝博士奔走多年，終於在2015年10月31日所設立。陽岱鋼說：「（聽完說明後）我思考了很多，現在知道發生過這些事，對於現在能夠普通地生活著，我想要表達感謝。」

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在第二次世界大戰日本沖繩戰役，有4.5萬多名台灣戰士為日本戰死及失蹤，事隔70年，終於在沖繩島上為這些台灣戰士立「台灣之塔」，讓他們安息，2016年6月舉行揭碑儀式，落款人是總統蔡英文，以彰顯意義。前總統李登輝去年也在此出席新建慰靈碑揭碑儀式，在碑上提了「為國作見證」這幾個字。

陽岱鋼與丸佳浩前往和平祈念公園。（取自讀賣巨人官方推特）

陽岱鋼與丸佳浩前往和平祈念公園。（取自讀賣巨人官方推特）

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