HBL》南山陳昱潔走路會軟腳 上場依舊神勇率隊2連勝

南山陳昱潔與滬江曾婉如爭球。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕女子組南山高中被視為奪冠熱門，今日在108學年度HBL高中籃球聯賽首次至和平籃球館出賽，團隊上半場卻荒腔走板，最多落後達20分，下半場及時回神靠著強勢防守，以86：73逆轉滬江高中，奪下2連勝。

南山後場坐擁「雙衛」楊秀琴、李吟娸，兩人速度總讓對手疲於奔命，楊秀琴此仗繳出21分、5籃板、6助攻及6抄截，李吟娸21分、9籃板與4助攻，陳靳豫萱18分、10籃板和7抄截。

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高二前鋒陳昱潔在農曆年前出現左膝前側副韌帶、半月軟骨傷勢，這回照樣帶傷上陣，奮力繳出10分、11籃板，籃板更是全隊最多。

陳昱潔因左膝肌力不足，有時走路還會出現軟腳狀況，但她眼前選擇不顧傷勢，依然願意帶傷上陣，初步目標是幫助南山、高三學姊挺進4強，終極目標更是要奪下冠軍。她説：「其實我還是會怕受傷，但上場就只想拚命幫助球隊，也就忘記傷勢。」

南山陳昱潔。（記者林正堃攝）

南山李吟娸外線出手。（記者林正堃攝）

南山陳靳豫萱拉下籃板球。（記者林正堃攝）

南山楊秀琴拉桿上籃。（記者林正堃攝）

滬江吳亞庭拚搶籃板球。（記者林正堃攝）

滬江楊家佳。（記者林正堃攝）

滬江曾婉如上籃得分。（記者林正堃攝）



南山李英琴與滬江楊家佳爭球。（記者林正堃攝）

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