日職》王柏融打那麼好 許銘傑：「出乎我意料餒！」（影音）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕和王柏融當過半年的隊友，現任西武二軍投手教練的許銘傑十分佩服他旅日後的好表現，今天直呼：「王柏融好餒！出乎我意料餒！」

統一獅赴日和西武獅進行交流賽，許銘傑也抽空去探訪台灣來的好朋友。除了聊自家選手郭俊麟、廖任磊，他還談到「前隊友」，認為王柏融自從加盟火腿後，從美國春訓到回來日本比賽，「所有的表現，都是高水準選手的風格。」

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西武二軍投手教練許銘傑專程來到高知春野球場拜訪統一獅，並帶來當地特產。（特派記者黃志源攝）

「我剛開始還想，他（指王柏融）會陷入一些低潮，因為日本投手如果抓住你的弱點，就會一直攻擊。」結果許銘傑那天看到王柏融轟全壘打，立刻覺得：「哇，好厲害喔。」因為許銘傑以為內角球是王柏融的弱點，沒想到他可以打得到，「他知道自己的弱點，也會做調整。」

和王柏融在2015年當過半年的隊友，許銘傑聊著聊著，還突然想起過去曾和他一起自主練習過。「他第一年結束的時候，我跟他還有陳禹勳一起。」雖然才練一個禮拜，但當時許銘傑就覺得這個小朋友滿認真，也很努力，「畢竟投手和野手不同，怎麼會想來和投手一起自主訓練呢?」

許銘傑認為，日本投手的控球很準，如果王柏融能夠瞭解投手的配球模式和習性，甚至小動作，相信他在日本會有很好的發展。

現任西武二軍投手教練許銘傑。（特派記者倪婉君攝）

許銘傑特別送上當地特產給獅隊總教練黃甘霖。（特派記者倪婉君攝）

許銘傑專程來到高知春野球場拜訪統一獅。（特派記者黃志源攝）

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