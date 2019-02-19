雙獅交流》室內練習場勾起統一獅的痛 領隊談兩方案

統一獅因雨今天在室內練習場練球。（特派記者黃志源攝）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕統一獅赴日和西武獅交流，今天練球遇到下雨移到室內練習場，卻勾起統一獅的痛，因為獅隊是中職4隊中唯一沒有室內練習場的球隊；對此，獅領隊蘇泰安也說明球團在進行中的替代方案，只是目前尚無結論。

「雙獅交流賽」將於明、後天舉行，今天則是練習日。蘇泰安和統一獅董事長凃忠正在練球結束後，也於飯店大廳向球員喊話，希望在隊史30週年第一次春訓海外交流賽，能有好的收穫。

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只是在練習時，不管球員、教練，或是行政人員都對於室內練習場欣羨不已。像隊長陳傑憲就說，「場地蠻厲害、蠻新鮮的。對我們台灣來說，下雨是很麻煩的事，不知道哪裡可練球，室內也沒有像這邊那麼完善，就覺得蠻讚嘆的。」

蘇泰安則說，從上個月就在和高雄市政府談租借澄清湖球場的問題，只是目前還有草地認養等細節尚未確認。加上之前會長吳志揚又說，希望第五隊能以高雄當主場，蘇泰安表示：「如果這樣的話，我們可能要再想另一個方式。」

此外獅隊自行興建室內練習場，也是另一個可行方案。蘇泰安也說，其實在台南找了很多地方，一直有在找，像之前也找了兩塊地，但都要做地目變更，他表示其實蓋練習場的經費問題不大，是用地取得的問題才傷腦筋。

統一獅因雨今天在室內練習場練球。（特派記者黃志源攝）

統一獅因雨今天在室內練習場練球。（特派記者黃志源攝）

統一獅因雨今天在室內練習場練球。（特派記者黃志源攝）

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