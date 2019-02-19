網球》謝淑薇再挫手下敗將 2連勝晉杜拜女單16強

謝淑薇。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金282.8萬美元（約8713萬台幣）的杜拜女網賽，謝淑薇複製贏球模式，6：1、6：2解決上週杜哈的白俄羅斯手下敗將薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），2連勝挺進16強。

這項中東大賽單打多達64籤，挾著首戰擊退拉脫維亞第10種子塞瓦絲圖娃（Anastasija Sevastova）的餘威，目前世界女單31席的謝淑薇，次輪刁鑽截擊與靈活打法再度徹底壓制老冤家，不但逼出多達11個破發點，更順勢4度得逞，連兩盤都很快突破拉開差距，總計只花約1小時又9分鐘，直落2躋身第3輪。接下來小薇可能強碰前世界球后、德國第5種子「左手劍」柯珀（Angelique Kerber），爭奪更上層樓8強席次。

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這項WTA職業女網「超五（Premier 5）」頂級大賽，本週於阿拉伯聯合大公國經貿大城進行，女雙也有32籤。雙線出擊的謝淑薇，則與捷克史崔可娃（Barbora Strycova） 排第3種子，「台捷聯軍」首輪輪空，小薇稍事休息，即將與東歐搭檔遭遇日本組合加藤未唯／二宮真琴。

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