中職》雙獅交流賽不能投了！古林睿煬很遺憾

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕上週投完紅白賽之後，獅隊去年第一指名投手古林睿煬的右後背就一直痠痠的，儘管仍依計畫赴日進行交流，但今天評估之後確定無法在「雙獅戰」登板，他只能當啦啦隊。

18歲的古林睿煬去年以550萬簽約金及150萬激勵獎金加盟之後，就因肩膀傷勢，一直到14日才首度披上獅隊球衣進行實戰。總教練黃甘霖這次將他列在雙獅交流賽的名單中，就是希望他能有機會多加磨練，只可惜事與願違。

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「紅白賽投完後，就想說是投完後正常的疲勞痠，只是這幾天都沒有比較好。」古林表示其實昨天就在想，會不會因為這樣無法在這次雙獅戰中登板，結果今天教練團評估之後，正式取消他的登板計畫。

古林說這次的不適和上次右肩旋轉肌肌腱炎不同，應該沒那麼嚴重，「我也是第一次遇到這個狀況，滿奇怪的。」聽到媒體說這次變成「觀光之旅」，古林也只能苦笑，表示：「就是觀摩。」

統一獅投手古林睿煬。（資料照，記者黃志源攝）

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