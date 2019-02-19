MLB》美媒爆王維中拒絕日韓招手 為夢加盟運動家

王維中參加運動家隊春訓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕王維中重返美職，與運動家隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，《舊金山紀事報》記者Susan Slusser今天撰文提到王維中今年在春訓的心路歷程，更爆料王維中有獲得其他日韓球團的合約，但為了回到大聯盟的夢想而選擇運動家。

王維中分別在2014、17年於釀酒人登上大聯盟，但22場出賽沒有勝敗紀錄，只留下防禦率11.09。如今能夠重回美職體系的關鍵是運動家球團特助夏普（Steve Sharpe），他去年曾在韓國看過王維中投球，他說：「在王身上現在看得見一種與過往不同的渴望，他曾經被擊倒過，現在又回來了，我們認為他現在在對的位置上。」

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報導內文指出，王維中去年在韓職繳出7勝10敗、4.26防禦率，有獲得韓職球團希望他回去的邀約，也有來自日本的合約，兩者的待遇都比運動家的小聯盟合約優渥，但王維中最終選擇重返美職。

運動家在王維中高中畢業時就有意願網羅他，然而他當時選擇念大學，但始終沒忘記這支當初第一支對他感興趣的球隊。

作為隊上唯一說中文的球員，王維中表示：「有時候會感到孤單，有人能夠聊天當然很好，但我是應該嘗試多說些英語。」

不過隊友相當友善，運動家陣中後援投手布萊文斯（Jerry Blevins）過去曾經代表美國隊來台灣比賽，只要看到王維中就會跟他說「NI HAO（你好）」。此外王維中幾天前些微拉傷，幾名投手都上前關心他，讓他相當感動。

要在春訓競爭大聯盟名額，王維中說：「我簽約時球隊只有一名左投在大聯盟名單，後來增加一些人，競爭變多了，但如果我投得好，同樣有機會。」

夏普則表示：「我們當年是第一支對他提出合約的球團，現在又給了他第二次機會，他可以做到的。」

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