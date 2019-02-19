足球》利物浦保英超棄歐冠？克洛普兩個都要

利物浦主帥克洛普。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕「紅軍」利物浦本賽季有很大機會奪下隊史首座英超冠軍，同時歐冠也闖進16強。不過有許多球迷認為紅軍應該以英超為重，畢竟29年沒拿下冠軍已經是一段很長的時間，但主帥克洛普（Jurgen Klopp）今接受採訪時認為球隊還沒有打算在英超和歐冠中做出選擇。

根據英媒《每日電訊報》報導，克洛普表示：「對所有利物浦球迷來說，很明顯他們的目標就是英超冠軍。但是我們目前還在踢歐冠，而你們都希望我們明天能夠做到最好。所以我們必須全力以赴，帶著對足球的熱情，踢出紅軍的球風。」

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利物浦明天凌晨4點將在歐冠16強碰上拜仁慕尼黑，而克洛普也對球隊相當有信心，「雖然拜仁本賽季碰到了一些狀況，但他們正努力追趕，依然是支優秀的球隊。我覺得就去享受比賽吧，紅軍也是很有實力的隊伍，我們必須在明天證明這點。」

目前英超排行榜上，利物浦和曼城積分相同，紅軍以淨胜球的劣勢位居次席，但少賽一場仍掌握主動權，全隊也不想放棄歐冠，將力拚睽違已久的雙冠王。

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