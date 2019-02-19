羽球》印度雙嬌和小戴PK 印媒認為還是賽娜贏面大

世界球后戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕近年印度羽球快速崛起，一姐辛度（P.V. Sindhu）和賽娜（Saina Nehwal）也持續在女單項目發威，但印度雙嬌對戴資穎總是一籌莫展，日前兩人還傳出心結。不過印媒今撰文分析，認為相較於與小戴交手14次僅拿下4勝的辛度，苦吞對戰12連敗的賽娜仍是贏面較大的球員。

即使印度雙嬌已是其他球員中的佼佼者，仍有一位連她們也覺得難以擊敗的對手，那就是台灣世界球后戴資穎，《Firstpost》在報導中指出，在過去兩年之中，戴資穎應該是世界上最有宰制力的女性選手，除了宿敵泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）外，其他球員對她幾乎都是一籌莫展。

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印度媒體《Firstpost》在報導中指出，賽娜不願失去自己印度一姐的地位，也很難消化學妹辛度能拿下那麼多代言，兩人也因此傳出心結。而辛度無疑是比賽娜更有天賦的球員，賽娜也不只一次提到自己的好成績都是因為後天努力，但她的領袖氣質和永不言敗的奮戰精神，都是辛度難以比擬。

賽娜。（資料照，美聯社）

此外，賽娜也比辛度懂得判讀場上的比賽，唯一可惜的就是她太容易被戴資穎的假動作騙得團團轉，不過《Firstpost》認為辛度在這方面又更不如賽娜，所以辛度才會如此難以在與賽娜的對決有所突破。

賽娜是印度前一姐，曾奪下2012倫敦奧運女單銅牌，也是推動印度羽毛球發展的功臣之一，不過2016年後，賽娜卻飽受傷病困擾，而後起之秀辛度則在此時竄起，並在2016里約奧運一舉奪銀。

不過里約奧運之後，辛度狀態卻起起伏伏，反觀賽娜是則迎來大爆發，不但在大英國協運動會女單決賽擊敗辛度奪冠，印尼大師賽8強上也同樣戰勝辛度，狀況大好，而一來一往的成績變化，也讓兩人的關係變得十分微妙，自從大英國協運動會結束後，兩人就已經分開訓練。

辛度。（資料照，歐新社）

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