HBL》馬建豪歸隊、林勵飆20分 松山大勝青年奪2連勝

松山章富溢。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕HBL男子組衛冕軍松山高中今天在8強第二場，不僅馬建豪歸隊，更靠著主控林勵、許浩翔都砍進4顆三分球，尹麒綸與隊長章富溢得分都上雙，以96：72大勝青年高中，豪取8強2連勝。

林勵出手14次、命中7球，包括4顆三分球，攻下全隊最高20分，主帥黃萬隆大讚其外線表現出色，但在掌握場上節奏仍可以更好。許浩翔砍進4顆三分球，拿到16分，章富溢16分，尹麒綸14分、13籃板。

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高三馬建豪日前遠赴美國參加NBA無疆界訓練營，是自學長高國豪後，台灣第2位受邀的球員。今日中午才抵達台灣，晚間隨即上場比賽，他替補上陣6分鐘，攻下7分、2籃板，他說：「我現在狀況大概只有恢復4成。」

松山馬建豪歸隊。（記者林正堃攝）

青年徐宇煇與松山潘宣頤爭球。（記者林正堃攝）

青年高聖崴勾射得分。（記者林正堃攝）



青年謝岳志拉下籃板球。（記者林正堃攝）



松山章富溢 一打三勾射得分。（記者林正堃攝）

章富溢強攻得分。（記者林正堃攝）

松山李定謀上籃。（記者林正堃攝）

松山林勵上籃得分。（記者林正堃攝）

松山許浩翔跳投得分。（記者林正堃攝）

松山尹麒綸拚搶籃板球。（記者林正堃攝）

松山二連勝。（記者林正堃攝）

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