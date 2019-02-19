HBL》南山「最強菜鳥」陳力生飆生涯新高分 率隊大勝東山

南山陳力生切入籃下吸引包夾後傳球。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求HBL男子組連6年4強門票的南山高中，昨日在107學年度8強首戰於最後3.4秒遭青年高中逆轉，今捲土重來靠著菜鳥主控陳力生進帳HBL生涯新高20分，以及「小坦克」邱詠富進帳16分、13籃板，以73：53大勝東山高中，取得8強首勝。

南山主帥許時清坦言，首戰輸球確實讓球隊陷入低氣壓，但他看到球員打拉鋸戰的能力，相信子弟兵能及時回神。在許時清的鼓勵下，南山這回一舉大勝東山，不僅報了12強複賽落敗之仇，且爭取4強門票並未陷入頹勢。

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至於東山昨不敵松山，今日又敗給南山，想連2年晉級4強勢必得在所剩5場皆勝才有機會。東山林信寬斬獲16分、11籃板，魏莨哲進帳10分，其餘無人得分上雙，尤其是引以為傲的「雙衛」劉承彥雖送出7助攻，卻只得到8分，陳緯僅取9分。

陳力生跳投得分。（記者林正堃攝）

東山林信寬籃下取分。（記者林正堃攝）

東山劉承彥聲東擊西妙傳隊友。（記者林正堃攝）

南山李沛澄。（記者林正堃攝）

南山林心翔霸氣拉下籃板球。（記者林正堃攝）

南山邱詠富在東山王家昌頭頂搶下籃板。（記者林正堃攝）

南山張兆辰上籃得分。（記者林正堃攝）

南山蔡紘揚上籃得分。（記者林正堃攝）

南山陳冠中。（記者林正堃攝）

東山魏莨哲上籃得分。（記者林正堃攝）

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