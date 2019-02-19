HBL》無愧冠軍熱門！ 能仁氣走高苑 續當男子組唯一不敗之師

王翊帆連續得分鎖定勝利。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕能仁家商是107學年度HBL高中籃球聯賽男子組唯一不敗隊伍，今天靠著隊長丁冠皓、王翊帆、林彥廷聯手斬獲61分，以82：75氣走高苑工商，在本屆拉出10連勝，續朝冠軍之路邁進。

當南山高中、松山高中等強隊都吞過敗績後，被視為本屆冠軍熱門能仁依舊能維持不敗。不過，能仁此仗始終難以甩開高苑糾纏，主因是團隊才抓35籃板，高苑則多達53個，主帥林正明坦言，對籃板鞏固十分不滿意，明日對東山高中前，會想辦法修正子弟兵的卡位，否則遇上東山會吃更多苦頭。

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王翊帆前役對南湖高中狂砍生涯新高8顆三分球，今日再次火力爆發三分球10投6中，攻下22分，尤其末節砍進3顆、進帳11分，扮演贏球功臣。他坦言，在中場休息時，十分害怕連勝紀錄中斷，還好有及時回穩，未讓輸球憾事發生。

丁冠皓延續前役「準大三元」表現，此仗繳出22分、5籃板、9助攻及5抄截，連兩戰展現全面身手。他笑說，「如果有機會大三元，我當然希望可以完成，但前提還是球隊要贏球，大三元順其自然就好。」至於林彥廷進帳17分、8籃板。

能仁丁冠皓上籃得分。（記者林正堃攝）

高苑簡賀宇攻下26分。（記者林正堃攝）

能仁高錦瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

能仁王翊帆末節三分球箭箭穿心。（記者林正堃攝）

高苑簡賀宇賞給能仁長人王晟霖火鍋。（記者林正堃攝）

能仁莊瑋杰上籃得分。（記者林正堃攝）

能仁林彥廷。（記者林正堃攝）

高苑陳柏丞。（記者林正堃攝）

高苑吳忠宏。（記者林正堃攝）

高苑林奇翰跳投得分。（記者林正堃攝）

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