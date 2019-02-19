NBA》灌籃大賽沒找名人助陣、預賽出局 老鷹新星很失望

J.柯林斯首輪捉板灌籃第一灌就成功，不過僅拿到40分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕首次參加NBA灌籃大賽的老鷹新星J.柯林斯（John Collins），賽前展現拚冠決心，不僅跑去向2大高手請教，透過影片列出灌籃花招一一練習，還自己準備飛機道具，但最後卻在預賽就出局，近日受訪時他忍不住抱怨，覺得自己不太被尊重。

J.柯林斯與尼克隊的史密斯（Dennis Smith Jr.）、雷霆隊的迪亞洛（Hamidou Diallo）及地主球隊黃蜂的布里吉斯（Miles Bridges）一同角逐今年2019年灌籃大賽冠軍。

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柯林斯首輪捉板灌籃第一灌就成功，展現了強大身體素質，但是當時場面卻十分冷靜，扣完之後他自嗨了一下還要求觀眾歡呼，但是在場的夏洛特觀眾卻沒什麼反應，最後他只獲得5個8分，總分40分。

John Collins grabs the backboard and slams home the reverse for a score of 40! #ATTSlamDunk #StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/v6rhZvO1S2 — NBA （@NBA） February 17, 2019

接下來他噱頭十足在第二灌搬出模型飛機，藉此紀念在夏洛特試飛成功的萊特兄弟，結果他老兄雖灌籃成功，卻不小心把飛機踢壞，最後僅拿到42分，加上第一次40分，預賽就跟地主隊的布里吉斯（Miles Bridges）一起出局。

柯林斯第二灌向萊特兄弟致敬，不過卻不小心踢到飛機。（法新社）

「我真的蠻失望的，」柯林斯說道，「我完成了一個從來沒有人見過的灌籃，還是一次完成，結果我只得了40分，然後也沒有什麼觀眾回應，真是個難熬的夜晚。」

而相較起史密斯找來魏德（Dwyane Wade）和柯瑞（Stephen Curry）、布里吉斯找上一哥沃克（Kemba Walker）、冠軍迪亞洛也找來「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）撐場，都是獨自一人完成灌籃動作的柯林斯有些忿忿不平。

「那樣（找名人來）很缺乏創意，但卻可以為你增加人氣和知名度，」科林斯說，「對得分一定會有幫助，但就創意來說，根本是0分，感覺只是想告訴大家『無論誰站在那裡，我都能飛過他們』只要你完成，你就很可能拿滿分，但我覺得這沒意義。」

雖然首次灌籃大賽表現並不突出，但柯林斯仍希望再度獲得參賽機會來證明自己。

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