NBA》灌籃大賽沒找名人助陣、預賽出局 老鷹新星很失望

J.柯林斯首輪捉板灌籃第一灌就成功,不過僅拿到40分。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕首次參加NBA灌籃大賽的老鷹新星J.柯林斯(John Collins),賽前展現拚冠決心,不僅跑去向2大高手請教,透過影片列出灌籃花招一一練習,還自己準備飛機道具,但最後卻在預賽就出局,近日受訪時他忍不住抱怨,覺得自己不太被尊重。

J.柯林斯與尼克隊的史密斯(Dennis Smith Jr.)、雷霆隊的迪亞洛(Hamidou Diallo)及地主球隊黃蜂的布里吉斯(Miles Bridges)一同角逐今年2019年灌籃大賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

柯林斯首輪捉板灌籃第一灌就成功,展現了強大身體素質,但是當時場面卻十分冷靜,扣完之後他自嗨了一下還要求觀眾歡呼,但是在場的夏洛特觀眾卻沒什麼反應,最後他只獲得5個8分,總分40分。

John Collins grabs the backboard and slams home the reverse for a score of 40! #ATTSlamDunk #StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/v6rhZvO1S2