足球》博格巴、埃雷拉雙雙建功 曼聯足總盃挺進8強

博格巴（右）攻進第2球，助曼聯穩住勝利。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英格蘭足總盃第5輪焦點大戰，「紅魔」曼聯客場迎戰切爾西，曼聯靠著明星中場博格巴（Paul Pogba）與埃雷拉（Ander Herrera）雙雙進球，終場以2：0擊退切爾西，成功晉級8強。

上半場第31分鐘，曼聯中場馬塔（Juan Mata）前場發動進攻，博格巴得球後左路傳中，禁區內逮到機會的埃雷拉頭錘破網，幫助紅魔率先取得領先。

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隨後第45分鐘，曼聯前鋒拉許福特（Marcus Rashford）帶球殺入後右腳傳中，跟進的博格巴魚躍龍門，再度頭錘破網，最終紅魔就以2球之差，淘汰切爾西。

切爾西此役輸球後，近5戰吞下3敗，球迷甚至唱歌要讓主帥薩里（Maurizio Sarri）下台，若不開始谷底反彈，恐怕將錯過下賽季的歐冠資格。而曼聯足總盃第5輪晉級後，8強戰將碰上狼隊。

埃雷拉為曼聯先馳得點。（路透）

曼聯足總盃晉級8強。（歐新社）

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