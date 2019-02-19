雙獅交流》吳念庭請吃燒肉 陳傑憲用另類方式鼓勵

效力西武獅的內野手吳念庭昨晚就招待陳傑憲等獅隊球員吃燒肉。（圖片取自陳傑憲IG）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕身為「地主」，效力西武獅的內野手吳念庭昨晚就招待陳傑憲等獅隊球員吃燒肉，他也很期待在「雙獅戰」和大家對決；只是吳念庭去年在一軍出賽機會不多，還得到陳傑憲用另類方式鼓勵。

吳念庭高中赴日，是陳傑憲在共生高校的學長，他昨晚就招待陳傑憲、蘇智傑、潘彥廷和鄭鎧文等人吃燒肉。今天獅隊在室內練習場練球時，吳念庭也到場致意。

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吳念庭拜訪統一獅。（特派記者黃志源攝）

由於西武內野競爭激烈，吳念庭去年在一軍只有8場出賽機會，今年春訓也被分到二軍，更增加他的危機意識。「最近都還不錯，慢慢有調整起來，在這裡比較久了，比較適應。」今年是吳念庭在西武的第4年，他希望能在一軍穩定出賽，也希望一年能比一年好。

陳傑憲也很關心吳念庭的近況，還故意跟他開玩笑說：「念庭，不然你趕快放棄，回台灣啦。」其實陳傑憲當然希望吳念庭能夠在日職發展順利，表示：「我是鼓勵他，再怎麼樣，還是可以回台灣打球，讓他壓力不要這麼大。」

至於是否在雙獅交流賽上場，吳念庭則說一切要看教練安排，他自己當然會想比賽，「因為台灣球隊來，就想和大家切磋一下。」

統一獅陳傑憲。（記者黃志源攝）

統一獅蘇智傑。（記者黃志源攝）

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