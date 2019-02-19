NBA》林書豪為漢堡槓上國王後衛 速食店大戰開打！

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕夏洛特明星周賽昨天圓滿落幕，不過由國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）為首的速食店大戰卻悄悄點燃，連暴龍台裔後衛林書豪和正在養傷的籃網後衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）也一同加入這場「漢堡」大戰。

福克斯是美國當地連鎖漢堡店「Whataburger」的忠實支持者，兩年前就曾說過另一外家連鎖漢堡店「In-N-Out」根本就沒有那麼好吃，而他在明星賽期間又被媒體問到，來到沙加緬度後，對於「In-N-Out」漢堡店有所改觀，不過他卻馬上表示如果要選吃的，絕對有比「In-N-Out」更好的選擇，但這番說法卻意外槓上林書豪。

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福克斯。（資料照，法新社）

林書豪日前在個人推特上發文寫下：「我非常尊敬福克斯在場上的表現，不過對於他對食物的口味卻不敢恭維，In-N-Out絕對比Whataburger好吃很多！」籃網的前隊友汀維迪也力挺林書豪，表示贊同還一起怒轟Whataburger根本是垃圾。

I respect De’Aaron Foxs game a lot but I dont respect his palate lol. In n Out is wayyyy better than Whataburger!! #animalstyle — Jeremy Lin （@JLin7） February 17, 2019

對此，福克斯也搞笑反擊，直言不久前才動完右手大拇指手術的汀維迪，根本麻藥還沒退，味覺才因此大打折扣，看來這場漢堡大戰還得持續下去。

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