NBA》林書豪為漢堡槓上國王後衛 速食店大戰開打！

林書豪。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕夏洛特明星周賽昨天圓滿落幕,不過由國王後衛福克斯(De'Aaron Fox)為首的速食店大戰卻悄悄點燃,連暴龍台裔後衛林書豪和正在養傷的籃網後衛汀維迪(Spencer Dinwiddie)也一同加入這場「漢堡」大戰。

福克斯是美國當地連鎖漢堡店「Whataburger」的忠實支持者,兩年前就曾說過另一外家連鎖漢堡店「In-N-Out」根本就沒有那麼好吃,而他在明星賽期間又被媒體問到,來到沙加緬度後,對於「In-N-Out」漢堡店有所改觀,不過他卻馬上表示如果要選吃的,絕對有比「In-N-Out」更好的選擇,但這番說法卻意外槓上林書豪。

福克斯。(資料照,法新社)

林書豪日前在個人推特上發文寫下:「我非常尊敬福克斯在場上的表現,不過對於他對食物的口味卻不敢恭維,In-N-Out絕對比Whataburger好吃很多!」籃網的前隊友汀維迪也力挺林書豪,表示贊同還一起怒轟Whataburger根本是垃圾。

I respect De’Aaron Foxs game a lot but I dont respect his palate lol. In n Out is wayyyy better than Whataburger!! #animalstyle