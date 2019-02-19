棒球》富邦盃「南北之戰」 台北福林鐘懷逸無四死球完投勝

福林鐘懷逸完投勝增添信心。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦盃首日最後一場「南北之戰」台北福林碰上台南協進，靠著鐘懷逸6局完投，只被擊出5安，投出3K，演出漂亮無四死球完投勝，最終以9比5取勝，教頭章子健透露，鐘懷逸的投球實力受到教練肯定，但他卻對自己沒什麼信心，遇到強隊就會膽戰心驚，「我們之前一直給他做心理建設，今天這場對他日後將有很大幫助。」

2019富邦盃台灣12強少棒大賽於19日點燃戰火，上學期在桃園盃、重光盃都進入4強，寒假又拿下竹塹盃冠軍的桃園仁善，首戰就手感火燙敲出10支安打，最終5局以12比3扣倒北市東園，總教練紀順彬坦言，沒有預期到會分數懸殊這麼大，「我們前兩次遇到都只贏1、2分，雙方實力差距不大，這次我們贏在打擊發揮平均，以及他們的多次跑壘失誤。」

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第二戰由去年亞軍台東豐田對上台中力行，雖然開賽就取得4分，但力行不甘示弱，3局上就被追平比分4比4，不過豐田在4局下靠著保送、串連安打再奪2分，後兩局又在黃義傑、陳宸杰、高士凱聯手封鎖下沒再失分，最終以6比4奪勝，豐田校長、同時也是總教練的方穎豐透露，今年他首度嘗試改變投手的方法，希望讓每個投手都有武器球可以發揮。而這一嘗試在彭凡身上達到不錯的效果。

台東豐田投手彭凡奪勝投。（棒協提供）

彭凡此役中繼3局雖然被敲3安失3分，但表現仍受到方穎豐肯定，升上六年級才漸漸獲得先發機會的他，表示自己最大的優勢就是教練說的自己都可以做到，雖然上個月才練新球種，但完全沒有不習慣的感覺，還能解決打者，讓他感覺非常開心，未來希望能像偶像陳偉殷一樣，有朝一日登上大聯盟舞台。

福林陳子翊遭觸殺在本壘前。（記者劉信德攝）

福林陳子翊。（記者劉信德攝）

協進安俊佑。（記者劉信德攝）

協進戴琮翰。（記者劉信德攝）

福林薛云澤閃過觸殺，成功盜上二壘。（記者劉信德攝）

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