MLB》教士灑大錢 去年花44億簽哈斯默、今花92億綁馬查多

馬查多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場大咖明星馬查多（Manny Machado）傳以10年3億美元（約新台幣92億）大約，加盟教士隊，而且第5年結束後可跳出合約。教士繼去年開出8年1.44億美元（約新台幣44.7億）簽下哈斯默（Eric Hosmer）後，今年再度於自由市場上灑大錢。

根據《美聯社》報導，馬查多這份10年3億美元合約，成為自洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）13年3.25億美元約後的第二大約。該份合約也超越「A-ROD」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和洋基的10年2.75億美元約。

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馬查多去年待在金鶯、道奇，整季繳出37轟、107分打點、打擊率0.297的表現，整體攻擊指數有0.905。教士簽下馬查多後，預計將讓他擔任三壘手，填補空缺。

教士上季吞下96敗，自2010年後勝率沒有超過五成，且從2006年以來，教士隊就沒有再打進季後賽。此外，教士隊上次奪得國家聯盟冠軍，已經是1998年的事情。

教士一壘手哈斯默。（資料照，美聯社）

教士從2015年開始建立起頂級的農場，但近年來連續花大錢簽野手，包含2017年開出6年8300萬美元的延長約留住邁爾斯（Wil Myers）、去年以8年1.44億美元簽哈斯默，加上馬查多的10年3億美元大約，教士灑錢毫不手軟。

《美聯社》還爆料，根據知情人士透露，白襪雖然提出8年2.5億美元的合約，但馬查多最後選擇教士。

教士邁爾斯。（資料照，法新社）

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