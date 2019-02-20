MLB》教士農場潛力爆表 為何還要簽馬查多？

馬查多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星內野手馬查多（Manny Machado）以10年3億美元（約新台幣92億）大約加入教士隊，第5年結束後就可跳出合約。《富比世》報導，馬查多雖然有慢砲、出腳等負面形象，但他的打擊和守備能幫助球隊，也能協助隊上的年輕球員成長。

教士近年花大錢簽野手，2017年開出6年8300萬美元的延長約留住邁爾斯（Wil Myers），去年以8年1.44億美元簽一壘手哈斯默（Eric Hosmer）。《富比世》分析，如今馬查多似乎將成球隊主要支柱，未來還能在自由市場上吸引其他好手加入。

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根據《棒球美國》、大聯盟官方、以及數據分析網站「FanGraphs」指出，教士隊農場體系都是全聯盟最佳，未來幾個賽季有可能會展現出來，而馬查多仍有望在他的球員黃金時期，擔任球隊三壘手。

一名國家聯盟球探透露，「如果錢不是問題，所有球隊都能負擔像這樣的合約，那就不是問題，這是一筆不錯的交易。」他說，「他們需要另一名高品質的資深球員，但這群年輕球員才是真貨，當他們全到聖地牙哥時，馬查多仍可在攻守兩端都作出貢獻。」

教士年輕二壘手烏里耶斯（Luis Urias）、捕手米吉亞（Francisco Mejia）都被《棒球美國》百大名單潛力新秀前30內的好手。大物游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）則排在第二，他預計今年賽季扛下教士隊先發游擊，這給了球隊充滿活力的內野陣容，防守能像其他任何一支大聯盟球隊一樣出色。

《富比世》認為，教士隊今年不太可能有季後賽機會，最快可能會再2020年球季，道奇仍是國家聯盟西區處於領先地位，洛磯也具有競爭力，而教士隊才剛剛開始，還有時間，特別考慮到馬查多才26歲，這也是為何他的合約長度和花費是值得的。

《富比世》也提到，馬查多在這份合約第5年打完後，可選擇跳出合約，那時馬查多已經31歲。若他仍有高效率的表現、或是教士沒有成為具有競爭力的球隊時，馬查多可能會重返自由市場。然而，考慮到當時的年紀、以及目前自由市場的狀況，不太可能跳出。

馬查多另一個問題就是態度和拚勁，包含去年季後賽跑壘「慢跑」、以及還說他自己不是拚命三郎一事引發爭議。教士隊希望馬查多能以身作則，也許會、也許不會，但這也點出球隊打線上需要一名有效率的資深球員。

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