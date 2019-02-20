MLB》錢進費城又有變數? 記者指出哈波興趣缺缺

哈波（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年的自由市場開始後，哈波（Bryce Harper）就一直被外界認為下一季非常有可能效力費城人，但根據紐約體育電視網的記者Andy Martino的報導指出，哈波至今仍不確定要不要跟費城人簽約。

在今天馬查多（Manny Machado）被報導指出要與教士隊簽下十年合約後，哈波就變成市場上所剩最大牌的球星，他的去向將會是大家關注的焦點。

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這已經不是第一次哈波被指出對費城的興趣不大了，先前紐約時報的記者Joel Sherman在去年十二月就有寫過相關的報導。

費城人在今年休賽季非常積極的爭取哈波加盟，但哈波要求年薪超過3000萬美元的複數年合約讓談判始終沒有結論，但在馬查多以10年3億美元情定教士後，可望讓哈波的合約價格明朗化，且非常有可能以馬查多的合約價格為基準進行談判。

費城人若順利簽下哈波將會讓他鎮守右外野，上個賽季費城所有的右外野手加起來的打擊表現並理想，全體打擊率僅2成25，總共也才打出20發全壘打和71分打點，但哈波在國民隊一人就繳出了34發全壘打和100分打點的成績，補上哈波不只能填補空缺更是一次成功的戰力升級，但哈波似乎還需要時間考慮。

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