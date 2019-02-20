MLB》馬查多前進聖地牙哥 白襪高層集體崩潰

馬查多（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥白襪棒球部門副總裁K.威廉斯（Ken Williams）在馬查多（Manny Machado）與教士隊簽下合約後表示，完全沒想到馬查多選擇的不是他們。

馬查多在今天被報導指出將與教士隊簽下十年3億美金（約台幣92億）的史詩級合約。白襪先前也是馬查多的競爭者之一，他們為了爭取馬查多已經將報價推向了他們的極限，還找來了他的好友傑伊（Jon Jay），但最後仍無法簽下他，白襪棒球部門副總裁K.威廉斯在受訪時表示:「非常意外，其他我唯一能說的就只有難以置信了。」

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根據《The Athletics》的報導指出，白襪隊為馬查多開出了8年2億5000萬美元的合約，但是在加上了選擇權和激勵獎金後，總價值會來到3億5000萬美元，這比教士的3億美元合約還來的高。

馬查多與教士簽下合約後讓K.威廉斯，和總管哈恩（Rick Hahn）都非常震驚，因為他們好不容易才說服老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）以超過預算的價碼爭取馬查多，但最後仍失之交臂。

K.威廉斯表示:「我先前曾告訴哈恩和我們的球員，我們已經踏出了最棒的一步，而藍斯道夫的同意更是讓我們士氣大振。如果我們看到的報導是正確的，那白襪的報價是可以讓馬查多藉由表現拿到更棒合約的。但最後還是沒得到他，雖然非常失望，但我對球隊的未來還是感到非常樂觀，這也是為甚麼我們會出手爭取他的加入。」

哈恩則說道:「我們應該對自己提出的合約感到驕傲，因為這是一份非常有競爭力的合約，不過這就是自由市場，球員們都經過非常努力的奮鬥後才有機會進入這個地方，而他們有資格做出最好的選擇。而球團也有自己的考量，無論是對於球隊未來的展望或是薪資彈性的部分都需要仔細考量，看到（簽約）結果後我認為白襪已經開出很棒的合約了。」

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