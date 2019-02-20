MLB》馬查多92億約成自由市場最大、史上第二 平均年薪非最高

馬查多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星內野手馬查多（Manny Machado）傳以10年3億美元（約新台幣92億）大約，加盟教士隊，第5年結束後就可跳出合約，該份合約僅次於怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）13年3.25億美元約。根據大聯盟官網報導，若以自由市場中簽下的合約來看，馬查多的平均年薪為3000萬美元，並非最高。

大聯盟官網列出從自由市場中簽下的合約總值，第一大約就是馬查多的10年3億美元大約，合約從2019年至2028年；第二則為「A-ROD」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和洋基的10年2.75億美元約，合約從2008年至2017年：第三也是羅德里奎茲，他和遊騎兵簽下10年2.52億美元約，合約從2001年至2010年。不過，「A-ROD」在2004年就被交易到洋基。

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第四則有兩位，普侯斯（Albert Pujols）和天使的10年2.4億美元約，合約從2012年至2021年；卡諾（Robinson Cano）和水手的10年2.4億美元約，合約從2014年至2023年。不過，卡諾在2018年因禁藥問題遭禁賽，今年球季轉戰大都會。

第六為普萊斯（David Price）和紅襪的7年2.17億美元約，合約從2016年至2022年；第七為費爾德（Prince Fielder）和老虎的9年2.14億美元約，合約從2012年至2020年。但他在2016年因頸椎傷勢，宣布退休。

第八為薛哲（Max Scherzer）和國民的7年2.1億美元約，合約從2015年至2021年；第九為葛蘭基（Zack Greinke）和響尾蛇的6年2.065億美元約，合約從2016年至2021年；第十為海沃德（Jason Heyward）和小熊的8年1.84億美元約，合約從2016年至2023年。

響尾蛇王牌投手葛蘭基。（資料照，美聯社）

大聯盟官網指出，過去的自由市場所簽下的合約中，平均年薪最高為葛蘭基，馬查多則排在第三，詳細如下：

1.葛蘭基，平均年薪：3441萬6666美元

2.普萊斯，平均年薪：3100萬美元

3.馬查多，平均年薪：3000萬美元

3.薛哲，平均年薪：3000萬美元

5.克萊門斯（Roger Clemens），平均年薪：2800萬美元（2007年）

6.「A-ROD」羅德里奎茲，平均年薪：2750萬美元（2008年至2017年）

6.塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes），平均年薪：2750萬美元（2017年至2020年）

8.萊斯特（Jon Lester），平均年薪：2583萬3333美元（小熊，2015年至2020年）

9.「A-ROD」羅德里奎茲，平均年薪：2520萬美元（遊騎兵，2001年至2010年）

10.漢米爾頓（Josh Hamilton），平均年薪：2500萬美元（天使，2013年至2017年）

10.塞斯佩德斯，平均年薪：2500萬美元（2016年至2018年）

10.阿里耶塔（Jake Arrieta），平均年薪：2500萬美元（費城人，2018年至2020年）

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