NBA》回憶當年雷霆三少 魏少：若還同隊會是其他球隊的難題

雷霆三少魏斯布魯克（左）、杜蘭特（中）、哈登（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕奧克拉荷馬雷霆球星「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）近日參加了著名喜劇演員Kevin Hart的節目，魏斯布魯克談及曾經與哈登（James Harden）及杜蘭特（Kevin Durant）在雷霆的歲月，他認為若現在3人還同隊，會是其他球隊頭疼的隊伍。

三人為首的杜蘭特是07年選秀會在第二輪被雷霆前身西雅圖超音速選中，隔年選秀又補進了魏斯布魯克，而09年超音速搬遷到奧克拉荷馬市改名為雷霆，更名後當年的選秀會在第三順位搶到哈登，這也開啟了雷霆三少的英勇世代。

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雷霆靠著三人的團隊合作在2011-12殺進總冠軍賽，回憶當時的情境，魏斯布魯克表示：「我們23歲時就已經殺入了總決賽，如果我們能夠一直在一起，我們我們一定會成為其他球隊的難題。」

杜蘭特是此三人中第一位拿到MVP的球員，魏斯布魯克則是打破了1961-62賽季羅伯森（Oscar Robertson）創下的連續大三元紀錄，而哈登也寫下連續31場至少30分的可怕紀錄，若他們三人沒有分開而是待在同一支球隊，三人可能就沒有如此亮眼的個人數據。

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