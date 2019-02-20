NBA》龍體尚未復原? 湖人高層擔心詹皇身體狀態

詹姆斯（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）今年因為拉傷缺席了一段時間，根據他的經紀人指出，詹姆斯很快就能調回100%的比賽狀態。

在詹姆斯不在的這段期間，湖人的戰績一落千丈，所以他非常有可能在沒有完全復原的情況下就提早復出，這對他傷勢的復原產生了一些疑問。

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根據《The Athletic》的記者Joe Vardon指出，湖人目前對詹姆斯的身體狀況有些疑慮，畢竟他因為這次的拉傷休了生涯最長的18場比賽，而湖人高層同樣也對詹姆斯傷癒歸隊後能繳出什麼樣的成績感到懷疑，更不能確定他能否率領湖人進軍季後賽。

若詹姆斯正如報導所說他沒有完全復原就重披戰袍的話，將對他的職業生涯造成很大的風險，同時他因本季傷勢所造成的體形走樣也對他的身體造成很大的負擔。

湖人目前以28勝29敗落在西區第十，他們處在一個尷尬的位置，他們不只需要一個健康的詹姆斯，還需要他繳出過往超人級的表現才有機會重返季後賽，但誰都沒法保證這兩件事情都能實現，湖人未來的發展仍是一個未知數。

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