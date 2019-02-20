NBA》不怕杜蘭特出走 美媒爆勇士鎖定字母哥共創王朝

勇士傳出已鎖定補強「字母哥」安德托昆波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士看板球星杜蘭特（Kevin Durant）今夏有很高的機率會出走，投入自由市場尋找大約，對此，《The Athletic》專欄作家M.湯普森（Marcus Thompson）撰文指出，勇士目前鎖定網羅2021年將成為自由身的公鹿「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

M.湯普森撰文指出，如果杜蘭特離開，勇士勢必會與「浪花兄弟」的K.湯普森（Klay Thompson）簽下5年1.88億的頂級合約，就算無法留下D.格林（Draymond Green），但擁有柯瑞（Stephen Curry）和K.湯普森的勇勢仍能招募球星加盟，2021年將成為自由球員的安德托昆波已經成為勇士的首要目標。

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安德托昆波在2013年的選秀中，以首輪第15順位之姿被公鹿選上，6年來進步神速，目前已成為聯盟最全面的球員之一，他在2016年與公鹿簽下4年1億美元的合約，2020-21賽季結束後將成為自由球員，現年24歲的字母哥場均可繳出27.2分、12.7籃板、6助攻、1.4抄截和1.4火鍋。

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