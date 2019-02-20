NBA》恩比德心中最佳籃球員是誰? 不是詹皇也不是喬丹

恩比德（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人球星恩比德（Joel Embiid）經常在網路上發表高論，而他直白的個性也讓他與許多球員，例如最近的魏斯布魯克（Russell Westbrook）、卓蒙德（Andre Drummond）以及許多裁判為敵，而最近他可能又槓上了公牛粉絲。

恩比德表示，他不認為籃球大帝喬丹（Michael Jordan）是史上最佳籃球員，雖然他有資格在歷史上排前幾位，但他不是最棒的，至於現今的聯盟第一人詹姆斯（LeBron James）呢?恩比德同樣給出了否定的答案。

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在《The Ringer's NBA Desktop》的一次訪問中，恩比德給出了自己的答案:「我認為史上最棒的球員是張伯倫（Wilt Chamberlain），他擁有了幾乎全部的紀錄，而且我認為後人是無法突破的，你看看他單場得100分的紀錄，我從來沒看過有人得100分，他才是真正的史上最佳籃球員。」

這對於籃球界來說，是一個令人意外的答案，近年大家都在爭論喬丹和詹姆斯到底誰是史上最佳，而張伯倫並不是大家認為的第一，或許他是一位前十的球員，但說他是前五名就已經有點勉強了，何況是第一呢? 美國FOX體育在2017年曾做了一份排名僅將張伯倫排在第八位。

但恩比德一直都是特立獨行的代表，挑一個跟他一樣的長人中鋒做為最佳球員並不讓人意外。他有表達自已意見的權利，只不過接下來去到芝加哥的比賽，球迷可能不會太歡迎他。

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