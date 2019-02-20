NBA》林書豪有新隊友！ 暴龍找來前湖人射手

暴龍以10天短約簽下米克斯（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部勁旅暴龍季中交易來灰熊明星中鋒M.加索（Marc Gasol），並找來被老鷹買斷的台裔後衛林書豪，盼能衝擊總冠軍賽。根據《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，暴龍今天再以10天合約簽下31歲後衛米克斯（Jodie Meeks），增加板凳深度。

暴龍後場人手短缺，除了范維利特（Fred VanVleet）受傷，日前為了換到M.加索（Marc Gasol），將板凳重要戰力萊特（Delon Wright）與邁爾斯（CJ Miles）換到灰熊，使替補主力嚴重受損，暴龍隨後找來林書豪補強板凳火力，今天再傳出找來米克斯助拳。

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米克斯上季效力巫師，在4月被爆出服用禁藥，遭聯盟禁賽25場，球團本季送出米克斯和選秀籤與公鹿交易選秀籤和現金，米克斯在禁賽期結束後就被公鹿釋出。

米克斯在NBA闖蕩10年，曾先後效力過公鹿、七六人、湖人、活塞、魔術和巫師，場均能繳出9.3分、2.1籃板和3成72的三分球命中率，是一名堪用的三分球射手。。

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