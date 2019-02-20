NBA》字母哥不為人知的一面 曾天天睡球館一度想放棄

公鹿球星「字母哥」亞德托昆波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕密爾瓦基公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）近幾年已經進化成NBA的超級巨星，日前他與他的經紀人Giorgos Panou和Alex Saratsis在一檔特別節目中談論到他一路以來的心路歷程，不但曾經獨自睡在球館，還有過放棄NBA的念頭。

節目中亞德托昆波透露，他被球探發掘時已經16歲，球探告訴他：「在一年半的時間，你就會被選中在NBA打球」但當時的他幾乎沒有想過要去美國，因為他不想讓他的家人離開他。

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隻身到了美國後，他的家人卻因為申請美國簽證時多次遭到拒絕，而無法前往，「亞德托昆波當時非常徬徨，晚上都睡在球館，他不想回家，他沒有理由回家，因為他回到家也還是獨自一人。」經紀人Alex Saratsis說道。

他甚至因為家人簽證的關係，有放棄參加2013年選秀的念頭，「我不想因為自己的夢想而放棄我的家人，但父親叫我去爭取，他說『這可能對我們都有很大的好處』，我才加入NBA。」亞德托昆波說道。

日後，Alex Saratsis立了大功，亞德托昆波家人的簽證申請成功，他們如願飛到美國與亞德托昆波相聚，「那段時間對於他真的非常艱難，簽證申請下來的當天，我告訴他你的家人可以來美國了，這對於他來說很重要，對於我而言，那也是一個特別的時刻。」Alex Saratsis說道。

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