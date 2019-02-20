籃球》前NBA榜眼加盟CBA 廣東宏遠組成前湖人三連星

畢斯利（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，前湖人球員畢斯利（Michael Beasley）在被快艇買斷後將加盟CBA的廣東宏遠隊。

這位30歲的前鋒在交易截止日前從湖人被換到快艇，但他沒有為快艇打過任何一場比賽就遭到釋出。沃神指出，廣東宏遠隊開出了一份天價合約網羅畢斯利，因為畢斯利先前在上海大鯊魚和山東黃金的全能身手宰制了整個聯盟。

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畢斯利在CBA曾奪下全明星賽的MVP，在明星賽中狂得63分，同時還加上19籃板和13次助攻完成了63分的大三元。同時也是2016年的外援MVP，當時他平均每場比賽能繳出31.9分，13.4籃板，3.8次助攻和兩次抄截。

這位大家期待的2008年榜眼在NBA沒有打出大家對他的期望，本季在湖人平均上場10.7分鐘只繳出7分2.3籃板的成績，但投籃命中率是不錯的49%。

他加盟廣東宏遠隊後將會有更大的發揮空間，還能與兩位曾加入湖人隊的球員布魯克斯（Marshon Brooks）和易建聯重聚，力拼CBA總冠軍。

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