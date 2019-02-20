MLB》紅襪後援戰力短缺 蝴蝶球高手擬扛起牛棚大任

紅襪蝴蝶球投手萊特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今年球季少了終結者金布瑞（Craig Kimbrel）、中繼投手凱利（Joe Kelly），牛棚戰力短缺。去年就擔任過後援投手的蝴蝶球投手萊特（Steven Wright），有可能新球季會扛起球隊牛棚角色。

萊特去年9月擔任紅襪隊的後援投手時，10場出賽防禦率只有0.66。上季他出賽20場有4場先發，整季繳出3勝1敗防禦率2.68的成績，有2次中繼點、1次救援成功。但受到左膝傷勢影響，他未能在季後賽亮相。

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根據《大聯盟》官網報導，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）認為，「我認為他是球隊牛棚的武器。」外界都認為萊特會在去年10月的球隊季後賽名單，但很糟糕的是他受傷了。

柯拉指出，「他能投3局、也能投1局。他在看管跑者上表現出色，雖然這球對捕手來說很難接，但我們所有捕手都能接蝴蝶球，所以我不擔心這點會對他造成麻煩。」

萊特則說，轉當後援投手對他來說還不錯，跟一般的後援大為不同，「特別是現在的比賽，常出現95英哩以上的速球，所以如果有人會丟蝴蝶球，我比別人還慢20英哩。這可能對打者來說，會是個不同型態的投手。」

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