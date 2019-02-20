MLB》馬查多最終選擇教士 洋基小球迷樂開懷

馬查多（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬查多（Manny Machado）今日正式與教士簽約，馬查多成為洋基球員的想像也將劃下句點，但有個小球迷似乎對這個消息感到非常開心。

馬查多近幾年一直都是洋基三壘手的熱門人選，儘管去年球季沒有藉由交易把他換來洋基，但仍有許多球迷希望洋基能夠在季後把馬查多簽下來，成為洋基新的先發三壘手，而他與洋基之間的關係在這個休賽季也一直相當密切。

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不過根據《SNY TV》的報導，有一個小球迷在發現馬查多是與教士隊而不是和洋基簽約後，他非常開心，直呼他不喜歡所有加入過美聯東區球隊的球員加入洋基隊。

this kid EXTREMELY did not want Manny Machado pic.twitter.com/6oFCVgIsz5 — SNY （@SNYtv） 2019年2月19日

這個孩子是忠實的洋基迷，不過媒體戲稱表示希望不要有人告訴他今年洋基簽下的游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）上一支效力的球隊是藍鳥，因為他可能會不開心。

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