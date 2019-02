MLB》馬查多最終選擇教士 洋基小球迷樂開懷

馬查多(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬查多(Manny Machado)今日正式與教士簽約,馬查多成為洋基球員的想像也將劃下句點,但有個小球迷似乎對這個消息感到非常開心。

馬查多近幾年一直都是洋基三壘手的熱門人選,儘管去年球季沒有藉由交易把他換來洋基,但仍有許多球迷希望洋基能夠在季後把馬查多簽下來,成為洋基新的先發三壘手,而他與洋基之間的關係在這個休賽季也一直相當密切。

不過根據《SNY TV》的報導,有一個小球迷在發現馬查多是與教士隊而不是和洋基簽約後,他非常開心,直呼他不喜歡所有加入過美聯東區球隊的球員加入洋基隊。

this kid EXTREMELY did not want Manny Machado pic.twitter.com/6oFCVgIsz5