NBA》卡培拉將傷癒歸隊 週五復出戰湖人

火箭主力中鋒卡培拉。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭主力中鋒卡培拉（Clint Capela）在1月14日客場對陣魔術的比賽中，因為一次的空中接力灌籃，不慎弄傷拇指，休養缺席了15場比賽後，預計在台灣時間週五歸隊作客洛杉磯迎戰湖人。

今天卡培拉隨隊前往參加火箭在南加州大學的訓練，練習中他纏著醫用膠布保護手指，他和替補中鋒哈特斯坦（Isaiah Hartenstein）進行一對一的對抗訓練，回復狀況良好，練習結束後他表示：「感覺很棒，我真的很高興，所以現在我已經準備好了。」卡培拉說道。

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以哈登（James Harden）與保羅（Chris Paul）為核心的火箭，季中再找來法瑞德（Kenneth Faried）、尚柏特（Iman Shumpert）以及瑞佛斯（Austin Rivers）補強戰力，他們也適時撐起火箭前陣子的傷兵潮，如今卡培拉傷癒歸隊，對火箭來說是一劑強心針。

卡培拉目前本賽季為火箭出賽42場比賽均是先發，場均可以拿下17.6分、12.6個籃板及1.8次火鍋。

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