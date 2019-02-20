雙獅交流》談到大王 去年洋聯MVP也很期待（影音）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕「台灣大王」王柏融來到日職發展，也成為「雙獅交流賽」的話題之一，去年獲選洋聯MVP的西武獅一壘手山川穗高就說：「很期待王柏融在日本的表現。」

山川去年全勤出賽143場，繳出115支安打、47轟、124分打點和打擊率2成81的超級表現，也獲得洋聯年度MVP殊榮。山川在去年季後也獲得球團大幅加薪7760萬日圓，年薪來到1.1億日圓，升格為「億元男」。

請繼續往下閱讀...

在這次雙獅交流賽首戰，山川擔任先發4棒一壘手，是「台灣獅」都想觀摩的對象。山川去年底在台日對抗賽也曾出賽，他對於台灣打者的印象是非常有力量和爆發力，他在守備時也會有點怕，台灣打者的爆發力非常好。

由於曾連兩年獲得中職年度MVP的王柏融，今年赴日發展，山川也非常期待他的表現。「雖然沒有很具體地看到他的打擊狀況，但從數據上來看打擊率4成，平均下來也有3成8，全壘打數字也是，所以非常期待。」山川說。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/