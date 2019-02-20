籃球》吳永盛確定加盟夢想家 最快本週末亮相

吳永盛加盟寶島夢想家。（寶島夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕寶島夢想家本季季前積極補強，打出亮眼成績，戰績躍居聯盟第2。為挑戰ABL冠軍，季中網羅旅美球員吳永盛，上週他曾隨隊出現在彰化體育館，引起球迷討論，今球團宣布已完成簽約，最快本週末登場。

吳永盛自金華國中畢業後展開旅美之路，成台灣第一位國中畢業即赴美挑戰的球員，也是首名獲得NCAA第一級大學獎學金的台灣球員。

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吳永盛在沙加緬度大學共出賽69場繳出 5.3分1.4籃板 1.4助攻，大四時因腳踝受傷提前結束賽季，專心完成學業，並且在2018-19學年上學期即提前畢業，一直在復健的他認為，其實狀況並不嚴重，考慮後選擇回台接受訓練，尋找機會，將目標放在亞洲的職業舞台。

上週六吳永盛現身夢想家主場的VIP包廂，這是他第一次現場觀賽，吳永盛說：「比賽強度很高，很多人身體素質都很好，特別是肢體接觸跟場上處理球的方式跟美國打球時蠻像的。」

隨夢想家球隊訓練逾一週，吳永盛很喜歡球隊的氣氛，在場上有不理解的時候前輩們都會馬上指導給予許多協助，互動相當熱絡，也很適應教練與外援之間的相處。

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