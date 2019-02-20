日職》 左打不怕左投！ 大王今戰樂天首打席就敲安（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天與樂天金鷲進行熱身賽，「台灣大王」王柏融今天力扛第三棒左外野手，面對樂天先發左投弓削隼人，首局首打席就敲出安打，前5場熱身賽全都敲出安打。

王柏融首局對決樂天先發左投弓削隼人，在2好2壞時敲出中外野平飛安打，形成1出局一二壘有人，第5棒横尾俊建隨後敲出適時安打，火腿先馳得點。開路先鋒西川遙輝趁勝追擊，在2局上敲出3分砲，火腿以4：0領先，王柏融第二打席擊出游擊方向滾地球出局。

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火腿3局上再度有攻勢，谷內亮太在滿壘時敲出中外野安打，打回2分打點，連續3局都有得分，將領先擴大到6：0。火腿先發投手齋藤佑樹表現亮眼，主投3局未被敲安無失分，另有3次三振和1次保送，其中面對剛加盟樂天的強打淺村榮斗，首打席僅用3球就三振對手。

王柏融4局上第三打席在一壘有人時，敲出右外野飛球出局。

上稿時間：11:54

更新時間：12:40

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