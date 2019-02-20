雙獅交流》郭俊麟明天先發 西武監督對他有期待

西武獅郭俊麟。（記者黃志源攝）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕明天雙獅交流賽第2戰，西武監督辻発彥在今天賽前已經宣布由郭俊麟先發，也表示今年對他很有期待，希望他能保持在春訓的好表現、迎接這一季的挑戰。

27歲的郭俊麟今年在西武邁入第5年，在結束4年複數年合約之後，去年底簽下1年合約，年薪也從2000萬日圓減至1200萬日圓。但西武對他仍有期待，今年就讓他隨一軍春訓，辻発彥也對他充滿期待。

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「俊麟在春訓第一天就有進牛棚，感覺他的狀況非常好，希望他能繼續保持，來迎接這一季的挑戰。」辻発彥表示明天就會讓郭俊麟先發，認為今年對他是很大的挑戰，也對他很有期待。

郭俊麟在2014年底以簽約金5200萬日圓加盟後，累計在一軍出賽36場拿下4勝，成績不理想，尤其前年因調整狀況更整季未在一軍。西武去年球季後段將他拉上一軍，並於9月15日對軟銀先發5局失3分、拿下暌違1196天的一軍勝投。

球迷在通往棒球場路上等待西武獅郭俊麟索簽名。（記者黃志源攝）

西武獅監督辻発彦。（記者黃志源攝）



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