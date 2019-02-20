雙獅交流》「亞洲巨砲」鄭鎧文2局敲安 統一獅先馳得點！

統一獅鄭鎧文１分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕2局上場前，獅隊休息室就大喊「亞洲巨砲」，結果擔任統一獅先發6棒的鄭鎧文，無懼西武獅先發投手高橋光成152公里的速球，一棒敲出右外野線邊安打，將在三壘的蘇智傑送回本壘，幫助獅隊先馳得點。

為了慶祝隊史30週年，統一獅首次春訓赴日和西武獅進行交流賽，董事長凃忠正和領隊蘇泰安都到場，西武獅總經理渡邊久信賽前也到場歡迎。雖然只是交流賽性質，獅隊教頭黃甘霖賽前就表示希望至少贏1場，希望年輕球員能爭氣。

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獅隊派出23歲左投江辰晏先發，1局下順利解決用內野飛球和滾地球解決1、2棒打者，雖被3棒外崎修汰敲出安打，但隨後被他「逮到」、回身牽制出局。

在攻擊方面，獅隊1局上就有攻勢，2棒楊家維敲出全隊第1安，只可惜攻勢遭雙殺瓦解。但2局就有進帳，獅隊4棒蘇智傑敲出二壘長打，再被郭阜林的滾地球送上三壘，接著6棒鄭鎧文適時敲安，也攻回獅隊的第1分。

統一獅蘇智傑擊出二壘安。（特派記者黃志源攝）

統一獅隊長陳傑憲打1棒。（特派記者黃志源攝）

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