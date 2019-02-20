雙獅交流》二壘打後又開轟 蘇智傑讓西武按讚

統一獅蘇智傑擊出陽春砲。（記者黃志源攝）



〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕擔任統一獅4棒DH的蘇智傑，在今天雙獅交流賽表現亮眼，2上先從西武先發投手高橋光成手中敲出二壘安打，4上又從剛換上來的伊藤翔手中轟出右外野陽春砲，助獅隊4局打完以2：0領先。

對於雙獅戰，蘇智傑昨天練球時就表示期待，除了希望和西武王牌多和田真三郎對決，還期盼對上從巨人轉隊的內海哲也。儘管這兩人今天都未登板，但蘇智傑仍然展現好身手，前兩打席都是長打，稱職扮演4棒角色。

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2上上場時，蘇智傑先敲出二壘安打，接著靠鄭鎧文的適時安打，跑回第1分。4上擔任首名打者，蘇智傑又從伊藤翔手中開轟，就連場邊的西武工作人員都直呼好厲害。

統一獅蘇智傑。（特派記者黃志源攝）

統一獅蘇智傑擊出陽春砲。（特派記者黃志源攝）



統一獅蘇智傑開轟。（特派記者黃志源攝）



統一獅蘇智傑擊出陽春砲。（特派記者黃志源攝）



統一獅蘇智傑擊出陽春砲。（特派記者黃志源攝）



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