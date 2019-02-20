富邦盃少棒》鄞雋嘉1安打完封勝 協進扣倒興穀

協進先發投手鄞雋嘉。（記者王藝菘攝）



〔記者吳清正／台北報導〕打球才1年的協進國小鄞雋嘉投出五局的完封勝，只被擊出1支安打，提前結束比賽以7:0擊敗興穀國小。

鄞雋嘉直到第5局才被打出唯一的安打，投出8次三振，四壞球和觸身球各1次。鄞雋嘉表示，表現還可以，不好的地方是被打出1支安打，本來想拚無安打比賽。

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協進總教練劉澔澤表示，鄞雋嘉都能先搶到好球數，投起來就比較順，鄞雋嘉起步比較晚，這場比賽算是他的代表作。

鄞雋嘉原本就讀沒有球隊的台南安順國小，為了想打棒球，5年級下學期轉學到協進，一開始就專練投手，原本是4分之3側投，1個月前改練側投，很快就適應了新動作。

鄞雋嘉最喜歡的職棒球員是中信兄弟李振昌，鄞雋嘉表示，教練叫他學習李振昌的投球，所以看了很多李振昌的比賽，覺得李振昌每次都表現很好。

雖然打球不久就投出成績，鄞雋嘉上國中之後不一定會繼續打球。鄞雋嘉表示，媽媽說表現好才可以繼續打球，至於怎樣才算表現好，鄞雋嘉說：「我也不知道。」

協進先發投手鄞雋嘉。（記者王藝菘攝）



興榖先發投手潘閔壬。（記者王藝菘攝）



協進吳柏任一分打點安打。（記者王藝菘攝）

協進吳柏任（右）盜向三壘，興穀趙彥誠刺殺不及。（記者王藝菘攝）

協進蘇鈺棋。（記者王藝菘攝）

富邦盃台灣12強少棒大賽，協進對興榖，協進蘇鈺棋（右）盜向二壘，興榖球員刺殺不及。（記者王藝菘攝）



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