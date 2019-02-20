雙獅交流》殘念！統一獅遭西武獅逆轉 歷史交流首戰飲恨

統一獅蘇智傑。（特派記者黃志源攝）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕雙獅交流賽首戰，統一獅先發投手江辰晏投4局無失分，加上蘇智傑和郭阜林各轟1發陽春砲，投打表現亮眼。可惜7局下統一獅遭到3分大局逆轉，終場以3：5飲恨。

為了慶祝隊史30週年，統一獅首次春訓赴日和西武獅進行交流賽，董事長凃忠正和領隊蘇泰安都到場，西武獅總經理渡邊久信賽前也到場歡迎。雖只是交流賽性質，獅隊教頭黃甘霖賽前表示希望至少贏1場，結果今天也確實有贏面，只可惜比賽後段遭逆轉。

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統一獅先發投手江辰晏。（特派記者黃志源攝）

獅隊派出23歲左投江辰晏先發，1局下順利解決用內野飛球和滾地球解決1、2棒打者，雖被3棒外崎修汰敲出安打，但隨後被他「逮到」、回身牽制出局。江辰晏投完4局只被敲2支安打無失分，表現可圈可點。

在攻擊方面，獅隊1局上就有攻勢，2棒楊家維敲出全隊第1安，只可惜攻勢遭雙殺瓦解。但2局就有進帳，獅隊4棒蘇智傑敲出二壘長打，再被郭阜林的滾地球送上三壘，接著6棒鄭鎧文適時敲安，也攻回獅隊的第1分。蘇智傑在4局上再轟一發陽春砲，助獅2：0領先。

儘管在換投後，獅隊在5局先遭來自台灣的吳念庭敲安攻回1分，6局又挨3棒外崎修汰開轟，將比數追成2：2，但郭阜林在7上就轟出陽春砲，再度要回領先。

只可惜西武在7下也展開反攻，一舉攻下3分，無法讓獅隊在歷史性交流首戰搶勝。

統一獅鄭鎧文１分打點一壘安打。（特派記者黃志源攝）

統一獅蘇智傑開轟。（特派記者黃志源攝）

統一獅蘇智傑開轟。（特派記者黃志源攝）

統一獅先發投手江辰晏。（特派記者黃志源攝）

西武獅吳念庭第二打席擊出１分一壘安打。（特派記者黃志源攝）

西武獅先發投手高橋光成。（特派記者黃志源攝）

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